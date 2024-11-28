Выбор редакции: убийство адвоката, потепление в декабре, ЧП в бассейне

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  • Вениамин
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Вместе вспоминаем события уходящего четверга, 28 ноября Бензин подорожал вновь. За неделю на АЗС республики дизельное топливо выросло в цене на 0,8%, а бензин марки АИ-98 и выше подорожал на 0,5%, АИ-92 — на 0,4%, АИ-95 — на 0,3%.

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