Мостовой прокомментировал победу «Зенита» над «Химками» с минимальным счетом

По его словам, команде важно было собраться после игры с «Краснодаром» Хавбек петербургского «Зенита» Андрей Мостовой после победы над «Химками» (1:0) рассказал, с каким настроем команда выходила на игру.
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