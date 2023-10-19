В Кирове предприниматель в сфере общественного питания подозревается в невыплате заработной платы

По версии следствия, предприниматель, занимающийся оказанием услуг в сфере общественного питания, в нарушение требований законодательства из корыстной и иной личной заинтересованности не выплатил заработную плату работнику свыше двух месяцев в сумме не менее 50 тысяч рублей.
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