В Кирове предприниматель в сфере общественного питания подозревается в невыплате заработной платы

По версии следствия, предприниматель, занимающийся оказанием услуг в сфере общественного питания, в нарушение требований законодательства из корыстной и иной личной заинтересованности не выплатил заработную плату работнику свыше двух месяцев в сумме не менее 50 тысяч рублей.