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Михаил Делягин: ПФР государством регулируется плохо, поэтому деньги там тратятся на что угодно

Михаил Делягин: ПФР государством регулируется плохо, поэтому деньги там тратятся на что угодно

У россиян не осталось ни сбережений, ни надежд на пенсию, но Кремль это не беспокоит Фото: Alexander Legky/Russian Look/Global Look Press Материал комментируют: Михаил Делягин Какой будет пенсия? Этот вопрос волнует подавляющее большинство наших сограждан.

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