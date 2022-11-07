WSJ сообщил о контактах Салливана с Патрушевым и Ушаковым

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел в последние месяцы переговоры с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, пишет газета The Wall Street Journal.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел в последние месяцы переговоры с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, пишет газета The Wall Street Journal.
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