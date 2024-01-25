Безпалько: Зеленский умыл руки, говоря о международном расследовании по Ил-76

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько заявил, что Владимир Зеленский умыл руки, говоря о международном расследовании по крушению российского военно-транспортного самолета Ил-76.
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