💡В Евпатории обесточено 15 трансформаторных подстанций Специалисты «Крымэнерго» работают над устранением аварии, сообщил глава администрации города Александр Юрьев.
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💡В Евпатории обесточено 15 трансформаторных подстанций Специалисты «Крымэнерго» работают над устранением аварии, сообщил глава администрации города Александр Юрьев.