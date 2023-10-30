На Алтае девочке опостылели вечно пьяные лица родителей и она ушла к соседке

На протяжении всей жизни она наблюдает, как мама с папой целенаправленно спиваются В алтайском селе Коробейниково на неблагополучную семью в очередной раз составили протокол, пишет газета Усть-Пристаньского района "Авангард".
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