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Впереди две сложные недели

А  побуду  я  сегодня    капитаном  очевидность. Итак,   ДАНО:Первое.   У  нас  впереди      целая  череда   праздников    и  важных  мероприятий: 1   мая -  день   труда,  или   как  он там  теперь  называется (добрые      русские люди      этот  шабаш      праздником     не  считают,  но  хохлы-то  думают,  что  мы    его   до  сих  пор    празднуем);    5  мая  - главный     православный  праздник   Пасха (в     пасхальные  дни   украинских  бесов    будет  колотить  особенно  сильно);    7    мая  -  инаугурация  Президента  России (помните,  как    укропы    активизировались  в  дни  выборов  Президента?);  ну и,  наконец,    9  мая  -  день Победы.

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