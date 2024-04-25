Впереди две сложные недели

А побуду я сегодня капитаном очевидность. Итак, ДАНО:Первое. У нас впереди целая череда праздников и важных мероприятий: 1 мая - день труда, или как он там теперь называется (добрые русские люди этот шабаш праздником не считают, но хохлы-то думают, что мы его до сих пор празднуем); 5 мая - главный православный праздник Пасха (в пасхальные дни украинских бесов будет колотить особенно сильно); 7 мая - инаугурация Президента России (помните, как укропы активизировались в дни выборов Президента?); ну и, наконец, 9 мая - день Победы.