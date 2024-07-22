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Царьград

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На нефтезаводе в Туапсе произошёл пожар после атаки беспилотников

На нефтезаводе в Туапсе произошёл пожар после атаки беспилотников

Спасатели потушили открытое горение. К борьбе с огнём привлечены более 90 спасателей.Киевский режим утром 22 июля предпринял повторную попытку атаковать Туапсе.

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