Как государство запретило воскресную барщину — и почему одного Манифеста оказалось мало

В календаре Павла I воскресенье принадлежало Богу. Шесть остальных дней предстояло делить между крестьянским и помещичьим хозяйством.
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