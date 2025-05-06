Владеющие сетями алкомаркетов выступают "триггерами и соавторами алкогольного терроризма и глубокой демографической деградации страны".
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Владеющие сетями алкомаркетов выступают "триггерами и соавторами алкогольного терроризма и глубокой демографической деградации страны".