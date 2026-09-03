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Царьград

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ICE задержала рекордные 50,9 тыс. нелегалов, призвав их покинуть США

ICE задержала рекордные 50,9 тыс. нелегалов, призвав их покинуть США

Иммиграционная полиция США (ICE) в августе задержала 50,9 тыс. нелегальных мигрантов. Министр Маркуэйн Маллин призвал их к добровольному выезду.

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