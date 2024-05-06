10 лучших продуктов для прочистки артерий. Защитите своё сердце!

Как позаботиться о своём сердце, не прибегая к помощи сомнительных БАДов и лекарств? Природа предоставила широчайшие возможности для этого! Регулярная, хотя бы лёгкая, физическая нагрузка, свежий воздух и рацион, включающий продукты их нашего списка, вот и весь секрет.