10 лучших продуктов для прочистки артерий. Защитите своё сердце!

Как позаботиться о своём сердце, не прибегая к помощи сомнительных БАДов и лекарств? Природа предоставила широчайшие возможности для этого! Регулярная, хотя бы лёгкая, физическая нагрузка, свежий воздух и рацион, включающий продукты их нашего списка, вот и весь секрет.
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