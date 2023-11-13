Диетолог Бережная рассказала, что из-за чая может начаться тахикардия

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная предупредила, что у некоторых людей из-за чрезмерного употребления чая может возникнуть ряд неприятных состояний, таких как головная боль и тахикардия.
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