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Диетолог Бережная рассказала, что из-за чая может начаться тахикардия

Диетолог Бережная рассказала, что из-за чая может начаться тахикардия

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная предупредила, что у некоторых людей из-за чрезмерного употребления чая может возникнуть ряд неприятных состояний, таких как головная боль и тахикардия.

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