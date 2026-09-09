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Квалификация передачи взятки под контролем силовиков: почему это покушение, а не оконченное преступление

Передача денег под контролем правоохранительных органов не всегда означает покушение на дачу взятки. Если должностное лицо приняло хотя бы часть ценностей, преступление может считаться оконченным, даже когда деньги сразу изъяли.

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