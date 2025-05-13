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Раньери после 1:2 с «Аталантой»: «Не знаю, остались ли у «Ромы» шансы на четвертое место, но мы будем бороться до конца»

Раньери после 1:2 с «Аталантой»: «Не знаю, остались ли у «Ромы» шансы на четвертое место, но мы будем бороться до конца»

Тренер римлян высказался после матча с «Аталантой» (1:2). «Мы знали, что «Аталанта» – мастера по интенсивному футболу, поэтому они и выиграли Лигу Европы.

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