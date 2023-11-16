Смолянин подал иск в суд на администрацию из-за ущерба его автомобилю на дороге

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Леонид Ла Рошель

А что, так можно было?!!! У нас из-за дефектов дорог машины бьются вообще в дрова (из-за "шифера и ступенек" на внутреннем радиусе поворота, машины выкидывает на встречку) и ни у кого не хватило силы воли или мужества подать заяву на дорожников...