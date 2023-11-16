Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Смолянин подал иск в суд на администрацию из-за ущерба его автомобилю на дороге

Смолянин подал иск в суд на администрацию из-за ущерба его автомобилю на дороге

Мужчина наехал на препятствие на одной из улиц областного центра Житель Смоленска обратился с иском к администрации областного центра, АО «Квадра - Генерирующая компания» в лице филиала АО «Квадра» - «Смоленская генерация», СМУП «Горводоканал», СОГБУ «Дормостстрой», МУП «Смоленсктеплосеть», ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «СмоленскЭнерго» для того, чтобы возместить ущерб, причиненный своему автомобилю.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
А что, так можно было?!!! У нас из-за дефектов дорог машины бьются вообще в дрова (из-за &quot;шифера и ступенек&quot; на внутреннем радиусе поворота, машины выкидывает на встречку) и ни у кого не хватило силы воли или мужества подать заяву на дорожников...
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