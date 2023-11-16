Смолянин подал иск в суд на администрацию из-за ущерба его автомобилю на дороге

Мужчина наехал на препятствие на одной из улиц областного центра Житель Смоленска обратился с иском к администрации областного центра, АО «Квадра - Генерирующая компания» в лице филиала АО «Квадра» - «Смоленская генерация», СМУП «Горводоканал», СОГБУ «Дормостстрой», МУП «Смоленсктеплосеть», ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «СмоленскЭнерго» для того, чтобы возместить ущерб, причиненный своему автомобилю.
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