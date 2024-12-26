Русский компас Фото: школа № 1788/ скрин с сайта solncevopark.ru; скрин видео инцидента.
20 подростков-брюнетов избили 3 русских детей в школе. "Не нужно раздувать"?
Комментарии
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Александр Денисов
Директору школы кол в задницу... сразу расскажет почему он так за осло"бов стеной стоит и за какие бабки.
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3 час.
LD
Leon Dan
"Раздувать" не нужно. Нужно выявить, наказать и депортировать без права повторного въезда.
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2 час.
М
ММ
Нужно применять закон. Банда напала на детей. Так следует расценивать и сажать за это. Причем сидеть должны и снимавшие на телефоны!
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43 мин.
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