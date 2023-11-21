Пресс-секретарь Песков опроверг доставку мигрантов к финской границе

Погранпереходами между Россией и Финляндией пользовались только те, кто имел на это законное право. Их не использовали для переправки мигрантов, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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