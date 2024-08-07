В Крыму обсудили строительство комплексов переработки мусора

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов встретился с генеральным директором компании «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым для обсуждения строительства комплексных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами в Сакском, Белогорском и Ленинском районах.
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