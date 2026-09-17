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Юрист Калинин: задержанному за убийство модели в Одинцове грозит до 15 лет

Юрист Калинин: задержанному за убийство модели в Одинцове грозит до 15 лет

Задержанному за убийство модели и участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная» в Одинцове могут назначить до 15 лет лишения свободы.

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