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За рулем

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Автоподстава на трассе: объясняем, как избежать новой схемы мошенников

Автоподстава на трассе: объясняем, как избежать новой схемы мошенников

Российские автовладельцы в последнее время перестали оформлять ОСАГО, и мошенники увидели в этом возможность заработать легкие деньги – за ремонт автомобиля они требуют деньги непосредственно с жертвы, а не со страховщиков.

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