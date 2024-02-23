Автоподстава на трассе: объясняем, как избежать новой схемы мошенников

Российские автовладельцы в последнее время перестали оформлять ОСАГО, и мошенники увидели в этом возможность заработать легкие деньги – за ремонт автомобиля они требуют деньги непосредственно с жертвы, а не со страховщиков.
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