Смерть: каких чувств человек лишается в первую очередь когда умирает

Момент смерти вызывает у ученых не меньше вопросов, чем чудо рождения. Что испытывает человек в этот момент? Как жизнь покидает тело? Исследователи, годами наблюдавшие за пациентами хосписа, смогли пролить свет на кое-какие нюансы последних мгновений жизни.