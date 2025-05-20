Смерть: каких чувств человек лишается в первую очередь когда умирает

Момент смерти вызывает у ученых не меньше вопросов, чем чудо рождения. Что испытывает человек в этот момент? Как жизнь покидает тело? Исследователи, годами наблюдавшие за пациентами хосписа, смогли пролить свет на кое-какие нюансы последних мгновений жизни.
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