Врач Махмудова: не пытайтесь разжать зубы человеку, который потерял сознание

Падение на улице – это частая и потенциально опасная ситуация, с которой может столкнуться каждый. Неправильная реакция окружающих может усугубить состояние пострадавшего или даже привести к серьезным последствиям.
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