В случае победы Трампа на выборах Штаты свернут помощь Украине: главное за сутки

МОСКВА, 11 августа, ФедералПресс. США повергло в шок появление российского судна на Аляске, в Штатах заявили о грядущих проблемах Украины с электроснабжением, в Курске обломки ракеты ВСУ упали на жилой дом.
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