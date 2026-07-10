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Константинова о ЧМ по футболу: «Несмотря на то, что я болела за Испанию, мне было обидно за Роналду. Все ждали чуда, что Португалия забьет»

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, что ей было обидно за Криштиану Роналду после вылета с чемпионата мира.

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