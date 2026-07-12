Дмитрий Исхаков неожиданно признался подписчикам, что всерьез задумался о новой семье. После велосипедной прогулки фотограф пришел к выводу, что хотел бы снова жениться и стать отцом еще одного ребенка, но неожиданно поймал себя на мысли, что уже не помнит, как вообще люди влюбляются.
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