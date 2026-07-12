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Мода и Шоу-бизнес

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Бывший муж Полины Гагариной захотел снова жениться — певица не промолчала

Бывший муж Полины Гагариной захотел снова жениться — певица не промолчала

Дмитрий Исхаков неожиданно признался подписчикам, что всерьез задумался о новой семье. После велосипедной прогулки фотограф пришел к выводу, что хотел бы снова жениться и стать отцом еще одного ребенка, но неожиданно поймал себя на мысли, что уже не помнит, как вообще люди влюбляются.

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