Дмитрий Исхаков неожиданно признался подписчикам, что всерьез задумался о новой семье. После велосипедной прогулки фотограф пришел к выводу, что хотел бы снова жениться и стать отцом еще одного ребенка, но неожиданно поймал себя на мысли, что уже не помнит, как вообще люди влюбляются.