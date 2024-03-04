КДК РФС рассмотрит поведение фанатов "Зенита" и "Спартака" на матче РПЛ

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК ФРС) Артур Григорьянц заявил, что поведение болельщиков на матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" станет одним из вопросов повестки ближайшего заседания.
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