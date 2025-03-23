В РФ выросла стоимость минимальной продуктовой корзины

В ассоциации Руспродсоюз сообщили, что цена минимальной продуктовой корзины на 1-го человека в РФ с начала 2025 года выросла почти на 2% или на 1,9%, если точнее и сейчас она составляет в среднем по стране 7 326 рублей.
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