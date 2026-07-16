Кубилюс назвал нормализацию отношений с Путиным ошибкой

Новости внутренней и внешней политики в России

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в интервью изданию “Европейская правда” назвал потенциальную перезагрузку или нормализацию отношений с президентом России Владимиром Путиным серьезной ошибкой для европейских политиков.