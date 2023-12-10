Они вышли из-под контроля: Взрослые мигранты устроили самосуд над русскими детьми.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Их нужно выпереть ВОН ИЗ РОССИИ, и чтобы духу их больше тут не было! Ни их самих, ни их родичей!!
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13 час.
ГМ
Георгий Михалев
Что же так нехорошо. Пригласили незаменимых специалистов на работу и на тебе, следствие, проверки.
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13 час.
Равиль Бикулов
резать нахуй, коллективно
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12 час.

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