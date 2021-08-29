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Такое ощущение, что кроме Украины стран на планете больше нет. Если судить по ТВ

Такое ощущение, что кроме Украины стран на планете больше нет. Если судить по ТВ

Это длится уже седьмой год, но уже не смешно. С утра до вечера сплошная Украина! Если рассказывают о неправильно выращенной петрушке – это на Украине, если что угодно не так – это на Украине.

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