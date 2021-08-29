Такое ощущение, что кроме Украины стран на планете больше нет. Если судить по ТВ

Это длится уже седьмой год, но уже не смешно. С утра до вечера сплошная Украина! Если рассказывают о неправильно выращенной петрушке – это на Украине, если что угодно не так – это на Украине.
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