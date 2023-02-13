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Подполковник ЛНР в отставке Марочко: ВСУ прикрываются жителями Макеевки как живым щитом

Подполковник ЛНР в отставке Марочко: ВСУ прикрываются жителями Макеевки как живым щитом

Украинские боевики используют жителей села Макеевка в Луганской народной республике как живой щит. Огневые позиции оборудуются в жилых домах, а населению не позволяют выехать из зоны боевых действий.

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