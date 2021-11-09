Очень нужен совет взрослых мужчин, у которых уже внуки подрастают. Дело в том, что я хочу как-то помочь моим близким наладить отношения, но как говорит мой отец, я всегда была и буду слишком добрая и доверчивая.
Пламя семейной вражды разгорелось еще больше
Комментарии
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Владимир Кудров
Ваш отец прав. Но он, похоже, добрый и отходчивый, и, если у вашей сестры хватит ума не злить его, то все уладится.
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7 час.
Виктор Белогорцев
вроде все правильно, по закону, но отец бросил семя вражды между сестрами обещал пацана выучить, держи слово свое
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5 час.
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