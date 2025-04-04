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Ледяная тайна Антарктиды раскрыта учеными

Ледяная тайна Антарктиды раскрыта учеными

Ледяная тайна Антарктиды раскрыта учеными Юлия ЧелкановаНедавние исследования в Антарктиде привлекли внимание ученых и любителей загадок, когда фотография необычного объекта, напоминающего дверной проем, обошла интернет.

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