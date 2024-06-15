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"Месье Макрон, вас ненавидят". Как тэтчер в штанах правил Францией, и что из этого вышло

"Месье Макрон, вас ненавидят". Как тэтчер в штанах правил Францией, и что из этого вышло

"Макронизм рушится: ни безумие речей, ни эксплуатация украинского конфликта, ни реквизиция общественного и частного телевидения, ни бессовестная эксплуатация церемоний высадки союзников в Нормандии – ничего не помогло", – заявил главный редактор газеты Le Figaro Алексис Брезе Те, кто теме, поймут – Брезе всегда относился к центристам, которых, скорее, можно отнести к лояльным сторонникам Эммануэля Макрона.

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