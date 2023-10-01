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Клопп о красной Джонса: «Игра проходит в реальном времени, а эпизод оценивают по замедленному повтору. В этом не очень-то много смысла»

Клопп о красной Джонса: «Игра проходит в реальном времени, а эпизод оценивают по замедленному повтору. В этом не очень-то много смысла»

Во вчерашнем матче 7-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (1:2) Кертис Джонс получил прямую красную карточку на 26-й минуте.

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