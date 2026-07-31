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Аргументы недели

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Петербуржец выплатил 260 тысяч рублей после угрозы ареста автомобиля

Петербуржец выплатил 260 тысяч рублей после угрозы ареста автомобиля

Судебные приставы убедили жителя Санкт-Петербурга погасить административные штрафы. Сотрудники ведомства пригрозили водителю арестом автомобиля.

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