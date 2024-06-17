Зеленский выполняет роль гонца между Россией и Западом

Президент Украины Владимир Зеленский не просто так дважды с начала года летал в Саудовскую Аравию. Об этом в эфире видеоблога «Дикий live» заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии