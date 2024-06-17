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Зеленский выполняет роль гонца между Россией и Западом

Зеленский выполняет роль гонца между Россией и Западом

Президент Украины Владимир Зеленский не просто так дважды с начала года летал в Саудовскую Аравию. Об этом в эфире видеоблога «Дикий live» заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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