Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нападения стаи собак на женщину в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

В соцмедиа опубликована видеозапись нападения стаи собак на женщину в городе Нижневартовске. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст.
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