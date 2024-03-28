Добрые иллюстрации о том, как мало нужно человеку для счастья

«Смена сезона усиливает воспоминания и чувства, будь то счастье или грусть – я приветствую и то и другое», – говорит художник-иллюстратор Яояо Ма Ван Ас (Yaoyao Ma Van As) известная многим по серии работ «Жизнь в одиночестве».