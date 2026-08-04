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Забанить всё китайское: в США вслед за китайскими роутерами, роботами-пылесосами и инверторами могут запретить оптические трансиверы — это ключевые элементы серверов

Забанить всё китайское: в США вслед за китайскими роутерами, роботами-пылесосами и инверторами могут запретить оптические трансиверы — это ключевые элементы серверов

Такие модули лежат в основе дата-центров для ИИ, которые активно строят в СШАФедеральная комиссия по связи США (FCC) готовит новые ограничения, которые могут запретить импорт в страну оптических трансиверов китайского производства.

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