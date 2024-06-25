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ЛДПР предложила запретить передавать коллекторам право требовать долги с россиян

ЛДПР предложила запретить передавать коллекторам право требовать долги с россиян

Депутаты от фракции ЛДПР предложили запретить микрофинансовым организациям в РФ передавать право на взыскание денежных средств с должников другим лицам, в том числе коллекторским организациям, соответствующий законопроект вносится на рассмотрение Госдумы во вторник.

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