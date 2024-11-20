Военнослужащий 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Рафалюк, плененный в приграничном районе Курской области, рассказал, как его подразделение обстреляли другие украинские боевики, чтобы они не попали в плен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии