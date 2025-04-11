Кобахидзе заявил о трагическом положении Британии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал введение персональных санкций против генерального прокурора Георгия Габиташвили и других представителей силовых структур страны, указав, что это свидетельствует о трудной ситуации в Великобритании.
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