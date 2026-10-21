За первые девять месяцев 2026 года на российском вторичном рынке было продано более 1,22 миллиона легковых автомобилей японских марок, такие данные приводит генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.
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