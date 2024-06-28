ГОСТ на шаурму может появиться в России

Global Look Press/Youssef Abu Watfa/Keystone Press Agency Роскачество приступило к разработке ГОСТа на шаурму, в котором будут обозначены определенные требования не только к ингредиентам, но и к технологии изготовления, сообщают "Известия" со ссылкой на Российскую систему качества.