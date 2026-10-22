NtechLab запустила в Йошкар-Оле пилотный проект на базе ИИ для выявления электросамокатов в зонах, где запрещено катание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Архитектор расшир...
- В Дагестане задер...
- «Заткнитесь!»: гл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым