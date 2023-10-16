﻿Тулячка взяла "серебро" на международных соревнованиях по карате

Спортсменка из Тулы завоевала "серебро" на международном фестивале по всестилевому карате IX EurAsiaCup, который состоялся в Стерлитамаке Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба администрации города.
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